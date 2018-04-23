الإطاحة بعصابة مختصة في المتاجرة بالأسلحة البيضاء في عين تموشنت

أطاحت الشرطة القضائية بدائرة عين الكيحل في عين تموشنت بعصابة مختصة في المتاجرة الأسلحة البيضاء من الصنف السادس.

كما تم حجز مسدسات وبنادق صيد بحرية ومجموعة من الخناجر .

وحسب ذات الهيئة فقد قامت شرطة عين الكيحل تحرياتها حول نشاط 3أشخاص مجال نقل الأسلحة البيضاء والمتاجرة بها بدون رخصة.

حيث أسفرت عن تم توقيف المشتبه فيهم على متن مركبة خاصة وبعد التفتيش تم العثور على 4 مسدسات صيد بحرية للغوص

غضافة إلى 14 بندقية صيد بحرية للغوص و14 خنجرا للصيد البحري.

وتم تقديم الموقوفين الثلاثة الذين يتراوح سنهم بين 43 سنة و63 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين