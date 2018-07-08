الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج الحبوب المهلوسة والخمور في عنابة

أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي عمارفي عنابة عصابة مكونة من 3 أشخاص مختصة في ترويح الأقراص المهلوسة والمشروبات الكولية.

وحسب ذات الهيئة فإن العملية تمت إثر مداهمة لحي بوزراد حسين الشعبي وسط مدينة عنابة.

حيث أسفرت عن توقيف 3 أشخاص أعمارهم مابين 19و31 سنة ينحدرون من ذات الحيـن كانوا يروجون المخدرات والحبوب المهلوسة.

كما تم استرجاع 820 قارورة خمر بمختلف أنواعها، 47 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

إضافة إلى ضبط أسلحة بيضاء متمثلة في سيفين يقدر ثمن الواحد ب 40 مليون سنتيم.

هذا وقد تم اداعم صبيحة اليوم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار .