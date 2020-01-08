الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المخدرات في سكيكدة

نجحت فرقة البحث والتدخل BRI بسكيكدة، في وضع حدٍ لمجموعة إجرامية خطيرة مختصة في ترويج المخدّرات.

وتمكنت فرقة البحث والتدخل من الإطاحة بهذه الشبكة التي تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 43 سنة .

حيثيات وتفاصيل العملية، جاءت بعد قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات على مستوى الشاطئ العسكري.

ليتم وضع خطة محكمة من قبل عناصر الشرطة، أفضت إلى توقيفه متلبسا بحيازة الكيف حوالي 10غ على شكل قطع، كانت موضوعة داخل علبة سجائر.

وبتكثيف عملية البحث والتحري ، تمكنت الفرقة من توقيف شريكين آخرين على مستوى شارع ديدوش مراد بوسط مدينة سكيكدة.

أين كانا على متن مركبة، وبتفتيشها الدقيق عثر على 6 صفائح من المخدرات “زطلة” قدر وزنها بـ: 599 غرام.

كما عُثر على مبالغ مالية من العملة الوطنية تقدر بـ130.000دينار، و العملة الصعبة بـ310 أورو من عائدات الترويج وأسلحة بيضاء من الصنف السادس “سكاكين”.

كما تم الإطاحة بعنصر رابع ببلدية العربي بن مهيدي ينشط ضمن نفس الشبكة، ليبلغ عدد الموقوفين 4 من المشتبه بهم.