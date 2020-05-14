الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المخدرات وحجز 3 كلغ من القنب الهندي بسوق اهراس

نجحت، عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لسوق اهراس، في الاطاحة بنشاط عصابة اجرامية مختصة في حيازة و ترويج المخدرات.

وتتكون العصابة ،من 3 اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 29 و 30 سنة ينحدرون من ولايتي قسنطينة و سوق اهراس.

وأسفرت العملية عن حجز 3 كلغ ونصف من القنب الهندي على شكل صفائح مهيأة للبيع. حيت تم اتخاد كافة الاجراءات الادارية و القانونية، في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم امام الجهات القضائية، للنظر في التهم الموجهة إليهم و المتعلقة أساسا في تكوين جمعية اشرار حيازة و ترويج المخدرات.

