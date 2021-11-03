الإطاحة بعصابة مختصة في تزوير محررات إدارية رسمية

على إثر التحقيق القضائي المفتوح من طرف مصالح شرطة سيدي بلعباس بخصوص قضية تكوين جمعية أشرار مختصة التزوير في محررات إدارية رسمية. والتي تم على إثرها حجز عدد كبير من الأختام الخاصة بمؤسسات وإدارات عمومية وخاصة .

بالإضافة إلى وثائق إدارية خاصة بالسكنات الإجتماعية ووثائق الحالة المدنية، توجه شرطة سيدي بلعباس نداء الى كل المواطنين في حالة وقوعهم ضحايا لهذه الشبكة. التقدم إلى مقر أمن الولاية الفرقة المالية و الاقتصادية لإيداع شكوى أوتقديم شهادات تفيد التحقيق