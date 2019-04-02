الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة إكسسوارات السيارات والهواتف النقالة في قالمة

تمكنت، عناصر الشرطة للأمن الحضري الخامس بقالمة، من الإطاحة بنشاط عصابة مختصة في سرقة اكسسوارات السيارات والهواتف المحمولة.

العصابة متكونة من 3أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19و20 سنة، وأسفرت العملية عن استرجاع هواتف نقالة وبعض الاكسسوارات للسيارات والشاحنات.

حيت تم تحويل الموقوفين على التحقيق بعد إخطار الجهات القضائية.

واستنادا لمصادر قناة النهار، فان عملية القبض على أفراد العصابة التي زرعت الرعب في نفوس أصحاب السيارات.

جاءت اثر شكوى تقدم بها صاحب شاحنة تعرضت شاحنته إلى فعل السرقة عن طريق الكسر.

استهدفت صندوق مفاتيح و3 هواتف نقالة وبعض الأغراض ، استدعى الأمر تدخل عاجل و سريع من قبل عناصر الشرطة.

و في وقت وجيز وبالاستغلال للمعلومات، توصلت قوات الشرطة إلى الإطاحة بالمجموعة الإجرامية.

وحجز مبلغ مالي معتبر من عائدات متحصلات البيع للمسروقات، والتي اعترف أفرادها بكل التهم المنسوبة اليهم .

هدا وقد تم تحرير محاضر سماع في حقهم جميعا،من أجل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، خلال الساعات القليلة القادمة.

للنظر في التهم الموجهة إليهم،والمتعلقة أساسا في تكوين جمعية أشرار،السرقة الموصوفة في ظرفي الليل والتعدد والكسر،مع تحطيم العمدي لملك الغير.