الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة السيارات وتغيير أرقامها التسلسلية في الجزار بباتنة

الشرطة تمكنت من استرجاع 5 مركبات مسروقة وسلاح ناري وقطع غيار

أطاحت فصيلة مكافحة سرقة وتهريب المركبات بالفرقة الجنائية لدى أمن ولاية باتنة، بعصابة متكونة من 4 أشخاص تراوحت أعمارهم بين 25 و 76 سنة اختص نشاطها في سرقة السيارات وتغيير معالمها التقنية لإعادة بيعها، حيث مكّنت القضية من استرجاع 5 مركبات محل سرقة بالإضافة إلى سلاح ناري وكمية من قطع الغيار.

وحسب بيان صادر من خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية باتنة، فإن عناصر فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات بالفرقة الجنائية لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بباتنة قد أوقفت المشتبه فيهم الأربعة بمدينة الجزار وذلك على خلفية قيامهم بسرقة المركبات مع التغيير العمدي للمعالم التقنية لها، إذ وبعد استصدار إذن بتفتيش مساكنهم تم العثور على 3 مركبات سياحية وواحدة نفعية إحداها محل بحث من قبل مصالح أمن إحدى الولايات الساحلية، بالإضافة إلى قطع غيار للمركبات بمختلف الأنواع، كما تم حجز سلاح ناري تقليدي عبارة عن بندقية صيد عيار 16. وفي نفس السياق، تمكنت عناصر ذات الفرقة من استرجاع مركبة سياحية محل خيانة أمانة كانت متواجدة بقرية عيون العصافير بباتنة، والتي تعود ملكيتها لشخص ينحدر من إحدى الولايات الشرقية، وقد تم عقب استيفاء التحقيقات تقديم الموقوفين على الجهات العدلية المختصة للنظر في ملفاتهم.