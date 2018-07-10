الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة الشاحنات الصغيــرة مـــن وكـــالات الكــراء

تقوم بتزوير لوحات ترقيمها لتبيعها في سوق تيجلابين

تمكنت فصيلة مكافحة تهريب السيارات للفرقة الجنائية بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر، من الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة الشاحنات الصغيرة من شركات ووكالات كراء من مختلف ربوع الوطن، والتي يتم بيعها بسوق السيارات في تيجلابين بعد تزوير لوحات ترقيمها، كما أسفرت التحقيقات عن حجز هويات مزورة بحوزة المتهمين الثلاثة، الذين من بينهم متطوع في جمعية خيرية ببئر خادم.

وحسبما كشفته التحريات المنجزة في القضية التي تعود إلى شهر ماي 2018، فإن أفراد هذه العصابة كانت تترصد أصحاب الشركات المختصة في تأجير الشاحنات الصغيرة وتوهما أن لديها شركة عطور وتستعمل في عملية تحرير عقد الكراء عن الموثق هوية مزورة.

والتي ثبت في الحقيقة أنها تخص شخصا يقطن بمنطقة بوزريعة لا علاقة له بنشاطها الإجرامي أبدا، لتقوم بعدها بتزوير لوحات الترقيم قصد إعادة بيعها في سوق تيجلابين، حيث استهدفت العصابة سرقة سيارات من علامات «بيجو» و«سيتروان» من كل من منطقة عين الدفلى وبومرداس والبليدة وكذا بئر خادم وڤاريدي وحسين داي بالعاصمة، وهو ما وقع مع 5 أشخاص من بينهم ضحية تم النصب عليه ببيعه سيارة مزورة بقيمة 370 مليون سنتيم.

المتهمون وخلال استجوابهم عبر جميع مراحل التحقيق، فندوا الجرم المنسوب إليهم وأكدوا أنهم لم يتعاملوا مع الضحايا أبدا، رغم أن الضحية الأول أكد تعامله مع المدعو «ي.أ»، هذا الأخير الذي أجمع شركاؤه على أنه زودهم بالهويات المزورة بسبب سحب رخصته.

وعليه التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج في حق المتهمين الموقوفين المتابعين بتهمة تكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية الغير والنصب. متكونة من العم وزوجته وشقيقه و3 أبناء عمومة