الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل بينهم إمرأة في تيارت

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت من الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل أثارت الرعب وسط السكان.

وعُلم من ذات المصالح، أن عملية الإطاحة بالعصابة المتكونة من 6 أشخاص من بينهم امرأة، تمت بعد شكوى تقدم بها أحد الضحايا لعناصر الشرطة عن تعرض مسكنه لعملية سطو من طرف أشخاص مجهولين استهدفت بندقية صيد ومبلغ مالي قدره 10 ملايين وكمية من المجوهرات بلغت قيمتها المالية 120 مليونا.

لتشرع بعدها فرقة البحث والتدخل بتحريات مكثفة مكنتها في أقل من يومين من تحديد هوية المتورطرين البالغ عددهم 6 أشخاص، من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم مابين (20 سنة -40 سنة).

وبعد تفتيش مساكنهم بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، تم استرجاع بندقية صيد، ومبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم، بعد ان قاموا ببيع بعض المجوهرات واُسترجعت بقيتها.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، وتقرر ايداع 5 متهمين الحبس الإحتياطي ووضع المرأة تحت الرقابة القضائية، حيث وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار .لغرض الإعداد لجنحة السرقة بالتعدد