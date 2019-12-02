الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل بمعسكر

نجحت عناصر كتيبة الدرك الوطني لإقليم دائرة المحمدية في ولاية معسكر، ليلة أمس، من وضع حد لنشاط جمعية أشرار مختصة في سرقة والسطو على المنازل.

وحسب ما علمت به النهار اونلاين، فإن الشبكة متكونة من 8 أفراد تتراوح أعمارهم بين 34 و40 سنة، تورطوا في سرقة بعض المساكن ليلاً ببلدية مقطع دوز.

وقائع القضية، استنادا لمصدر حسن الإطلاع، تعود حين تلقت مصالح كتيبة الدرك الوطني لإقليم دائرة المحمدية، لمعلومات في الحين، مفادها مشاهدة مواطن في ساعة متأخرة من الليل أشخاص مجهولي الهوية مشبوهين، أمام بعض المساكن ببلدية مقطع دوز.

وفور تلقي مصالح الأمن النداء، سارعت على جناح السرعة إلى عين المكان، أين تمكنت في طرف قياسي من توقيف المشتبه فيهم الثمانية بعضهم خارج مسكن للحراسة وآخرون داخل المسكن في حالة تلبس بالسرقة، وكان بحوزتهم بعض الأغراض المنزلية والأفرشة ومبالغ مالية قصد سرقتها.

بالإضافة الى حجز أسلحة محظورة وأدوات تستعمل في السطو على المنازل، ليتم حجز المسروقات والأغراض.

وتم اقتياد العصابة إلى مقر كتيبة الدرك الوطني، لغرض القيام بإجراءات التحقيق في القضية وسيتم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية بتهمة تكوين جمعية أشرار باستغلال ظرف الليل والتعدد بغرض السرقة.