الإطاحة بعصابة مخدرات خطّطت للحرقة وبحوزتهم أكثر من 13 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تختص في الإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية والمواد الصيدلانية.كانوا بصدد الإعداد لعملية إبحار سري وبحوزتهم أزيد من 13 ألف قرص مهلوس.

حيث تمكنت من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و35 سنة وحجز ما يفوق 13 ألف قرص من نوع بريڨابالين وفاليوم.ومبلغ 15 الف دينار ، وأسلحة بيضاء محظورة، ومحرك قارب من نوع “yamaha” بقوة 60 حصان ومركبة تستخدم في النقل والشحن والتخزين.

وتمت هذه العملية استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد هذه الشبكة بترويج ونقل وتخزين المهلوسات داخل أحد السكنات بغرب وهران.

وبعد عملية تتبع وترصد لنشاطهم الاجرامي تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتموقعهم.واستكمالا للتحقيقات الامنية واستفاء الاجراءات القانونية باستصدار اذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية. افضت إلى حجز 12840 قرصا من نوع بريقابالين (300mg)، و176 قرص من نوع Valium (10mg).

حيث كشفت التحقيقات الأمنية أن أفراد الشبكة كانوا بصدد الإعداد لعملية إبحار سري بعد إقتناء محرك قارب من أحد الشواطئ التابعة لولاية وهران.

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