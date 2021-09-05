الإطاحة بعصابة مسلحة مختصة في الاعتداء والسرقة بوهران

تمكنت عناصر من فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران. من الإيقاع بعصابة إجرامية مسلحة مختصة في السرقة تحت التهديد والعنف باستحضار مركبة.

وتم توقيف 6 متورطين تتراوح أعمارهم مابين 20سنة و28 سنة مسبوقين قضائيا كانوا ينشطون بالجهة الشرقية لولاية وهران. راح ضحيتهم أكثر من 20 ضحية فيما تم حجز أسلحة بيضاء محظورة ولوازم تستخدم في عملياتهم الاجرامية.

العملية تمت بعد شكوى أودعها ضحايا السرقة على مستوى مصالح أمن الحواضر التابعة لأمن الولاية بالجهة الشرقية. تفيد بتعرضهم للسرقة من طرف مجهولين كانوا يستعملون سيارة بيضاء اللون من نوع ابيزا. تحت التهديد بالسلاح الأبيض بعد تداول فيديوهات عملية السرقة عبر صفحات الفايسبوك.

وتمكنت ذات العناصر بعد تحريات معمقة من تحديد مكان تواجد أفراد العصابة. الذين كانوا يتخذون من أحد المساكن المستأجرة بحي المقري وكرا لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية بأخذ إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش. تم إلقاء القبض عليهم وحجز أسلحة بيضاء محظورة، 4 لوحات ترقيم اثنان منها أجنبية. بالإضافة إلى ملابس كان يرتديها المشتبه فيهم أثناء اقترافهم السرقات.

وتم استرجاع خلال العملية المنفذة هواتف نقالة محل السرقة وحاسوب محمول.