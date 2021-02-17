الإطاحة بعصابة من 11 شابا تستدرج باعة السيارات على موقع “واد كنيس” لسرقتها

أفراد الشبكة من “الكاليتوس” وأحد ضحاياها كشف المستور بعدما تعرض لاعتداء وسرقة

أطاحت مصالح الشرطة القضائية في “الكاليتوس”، بعصابة متكونة من 11 شابا، احترفت ترصد ضحاياها من زبائن ورواد موقع البيع والشراء “واد كنيس“، وذلك باصطيادهم بعروض بيع مركباتهم ثم الاعتداء عليهم في موعد بهم وسرقة ممتلكاتهم من أموال أو مركبات.

وهي العصابة التي تم تقديم عناصرها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، ومحاكمتهم بموجب تهمة تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنحة السرقة بالتعدد.

تحريك الدعوى العمومية جاء بشكوى قيّدها الضحية المدعو “ب.ف” أمام مصالح الضبطية القضائية في “الكاليتوس” بخصوص تعرضه للنصب والسرقة من قبل مجهولين، تعرف عليهم عن طريق موقع “واد كنيس”، الذين اتصلوا به بغرض الاستفسار عن سيارته التي عرضها للبيع في الموقع، وتم الاتفاق مع أحدهم على شرائها، وضرب له موعدا للقاء ومعاينة المركبة، ثم الاتفاق على سعرها بضواحي مدينة “الكاليتوس”، وأنه لدى وصوله في الموعد المحدد، تفاجأ بأشخاص كانوا يترصدونه، قاموا بالاعتداء عليه وسرقة سيارته ومبلغ مالي يقدر بـ 30 مليون سنتيم.

وعلى إثر ذلك، فتحت ذات المصالح تحرياتها في القضية، واستنادا لأرقام الهواتف التي تم التواصل معها، تم الوصول إلى أفراد العصابة، والتي تتكون من 11 شخصا، مختصة في ترصد أصحاب السيارات المعروضة للبيع عبر موقع “واد كنيس”، أين يتم استدراجهم على أساس زبائن، ومن ثم الاعتداء عليهم وسرقة مركباتهم.

المتهمون أودعوا رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش منذ تاريخ توقيفهم، ومثلوا، أمس، للمحاكمة أمام هيئة محكمة الحراش، أين حاولوا التملص من التهمة بإنكار الوقائع، غير أن المحكمة واجهتهم بالأدلة وبتصريحات الضحية، الذي تمكن من التعرف على بعض المتهمين، وأمام ما تقدم، التمس وكيل الجمهورية توقيع أقصى عقوبة ضدهم.