الإطاحة بعصابة من 11 شخصا زرعت الرعب بقرية البواعيش في سيدي بلعباس

تمكن أفراد الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس خلال بحر الأسبوع الجاري. من التصدي لشبكة إجرامية متكونة من 11 شخصا. حاولوا زرع الرعب وسط السكان بقرية البواعيش ، مع ضبط وحجز 26 سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام.

القضية تعود إلى تلقي عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي البواعيش، بلاغا مفاده وقوع شجار بين مجموعة من الأشخاص في منطقة البواعيش ، ليتم التنقل على الفور إلى عين المكان. حيث أسفرت تدخلات الشرطة إلى توقيف المشتبه فيهم الذين كانوا يقومون بالشجار والإعتداء على الغير في الطريق العام بإستعمال أسلحة بيضاء من الحجم الكبير. مع زرع الرعب وسط الساكنة العامة عن طريق تحريض حيوانات شرسة .

تدخل قوات الشرطة بكل جاهزية الذي تم تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أسفر عن توقيف 11 شخصا، وضبط وحجز 26 سلاح أبيض محظور من الصنف السادس من مختلف الأنوع والأحجام ضبطت بحوزة المشتبه فيهم.

بعد إستكمال جميع مراحل التحقيق ، تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا .