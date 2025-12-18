الإطاحة بعصابة من 9 أشخاص من بينهم امرأتان مختصة في المتاجرة بالكوكايين والمؤثرات العقلية ببوشاوي

تمكنت مصالح الشرطة القضائية ببوشاوي4 مؤخرا من الإطاحة بعصابة مختصة المتاجرة بالمخدرات تنشط باقليم الاختصاص، تورط فيها 9 أشخاص منهم شقيقان يدعيان” ب.ز”و”ب.ع” المكنى ” وي وي”، و امرأتان تدعيان “س.صبرينة” و”م.س” المكناة “منال”، بالإضافة إلى “ح.س” المعروف بالسطايفي

المشتبه فيهم محل تحقيق عن تهم الحيازة والاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة ، والنقل و التخزين و التزوير و السمسرة ضمن جماعة إجرامية منظمة وحيازة أسلحة بيضاء .

التحقيقات الأمنية_ حسب مصدر مطلع_ انطلقت بمعلومات مؤكدة بلغت مصالح الشرطة القضائية ببوشاوي 4 تفيد أن المدعو”ب.ز” يقوم ببيع المخدرات و المؤثرات العقلية، وعليه تم ترصد المعني و توقيفه بتاريخ 2 أكتوبر 2025، وبعد الملامسة لجسدية عثر بحوزته على 0.3 غ من المخدرات الصلبة نوع ” الكوكايين”، وبتوسيع التحريات بتفتيش مسكنه تم ضبط 145 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 20 ألف دج من عائدات بيع المؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة،وكذا سلاح أبيض و مقص تستعمل لتجزئة الممنوعات.

كما عثر بالغرفة الثانية للمنزل العائلي للمتهم الاول كلا من شقيقه” ب.ع” المكنى” وي وي” رفقة كلا من المدعوة” س.صبرينة” التي تجمعه بها علاقة خاصة وصديقتها المكناة ” منال”، حيث ضبط بحوزة الاولى كبيولة من المؤثرات العقلية فيما عثر بالغرفة سلسلة حديدية، 2 شماريخ بحرية ” سينيال” ،ميزان الكتروني، ومبلغ مالي يقدر ب 10 آلاف دج.

وبسماع اقوال ” ب.ز” اعترف ان المحجوزات ملك له ، وأنه معتاد على بيع المؤثرات العقلية على مستوى الحي، وأنه يتحصل عليها من عن المدعو” كوكي، و بخصوص الكوكايين فقد أكد أنها موجهة لاستهلاكه الشخصي ولا يقوم ببيعها.

وعن المحجوزات بغرفة شقيقه فقد أكد أنه لا يعلم بامرها.

من جهته المتهم” ب.ع” المكنى” وي وي” فقد حاول التملص من التهم المنسوبة له، ليؤكد أن المخدرات و المؤثرات العقلية المضبوطة بغرفه ملك لشقيقه الذي يقوم ببيع المهلوسات، مؤكدا شقيقه يستهلك الموكاكين و لا يبيعها، وعن باقي المحجوزات فهي ملك لشخص يدعى” ص.ز” وأن الميزان الالكتروني يخص ويستعملها في بيع المخدرات الصلبة، وأن السيدتان اللتان ضبطتا بغرفة فيستغلهما في تجريب الكوكايين التي يشتريها من عين البنيان، وبخصوص علاقته بهما فقد أكد أن ” س.صبرينة” عشيقته، والأخرى صديقتها.

وبعد اخضاع الهواتف النقالة للمشتبه فيهم للمعاينة التقنية ، فقد تم التوصل لمحادثات عن صفقة شراء و بيع للمخدرات الصلبة من نوع” الإكتستازي وأخرى تخص الكوكايين، كما عثر على عدة صور تم التقطها لكميات متفاوتة للمخدرات الصلبة من نوع الكوكايين، موضوعة بامياس صغيرة على ميزان الكتروني، كما عثر على فيديو يظهر كمية من الكوكايين موضوعة على طاولة على شكل حزم مهيأة للبيع.

وبسماع اقوال” س.صبرينة” فقد أكد أنها مدمنة على استهلاك المؤثرات العقلية منذ 8 سنوات، وأنها لا تبيعها، وأنه قبل يوم من توقيفها شاهدت مشطا من المؤثرات العقلية بمنزل” ب.ع”، غير أنه و بتفتيش هاتفها عثر بها على صور لكمية من الكوكايين، و10 أقراص مهلوسة و مبلغ 1000 دج يستعمل في استهلاك الكوكايين، وصور أخرى لكميات مختلفة لنفس المادة مهيأة للبيع.

فيما كشفت المشتبه فيها الثانية أن صديقتها “س.صبرينة” طلبت منها المبيت معها يوم توقيفها و أنها شاهدت المتهم” ب.ع” يقوم بتجزئة الكوكايين في اكياس، فيما كانت صديقتها تغلقها بواسطة ولاعة.

وبتوسيع التحريات تم توقيف المشتبه فيه المدعو” ع.ل” الذي تبين تواصله المستمر مع باقي المتهمين في اطار،صفقات بيع و شراء المخدرات. كما تمكنت التحريات من تحديد هوية المكنى” أحمد السمينة” و يتعلق الامر بالمدعو” أ.ز” ،بالإضافة إلى المشتبه فيه” ت.م” الذي تبين تكفله بتخزين المخدرات الصلبة مقابل مبالغ مالية لصالح أفراد العصابة.

وعليه وبعد استكمال التحريات تم تقديم المعنيين على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة ،الذي حولهم على قاضي التحقيق الذي استمع لاقوالهم وأمر بايداعهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار ما ستكشف عنه التحريات من مستجدات.