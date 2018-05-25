الإطاحة بعصابة نهبت غابات خنشلة وحاولت تهريب 50 قصعة مهيّأة

أحبط أعوان محافظة الغابات بولاية خنشلة بالتنسيق مع حراس الغابات محاولة تهريب 50 قصعة نصف مهيأة، مع حجز أدوات العمل المستعملة في قطع وتهيئة الخشب.

في حين تمكنت العصابة من الفرار من الغابة المنهوبة إلى وجهة مجهولة.

وحسب معلومات تحوزها “النهار أونلاين”، فإن العملية تمت نهاية الأسبوع الماضي أين تمكن الأعوان من التصدي لمجموعة من الأشخاص اعتادوا تخريب الثروة الغابية.

بالمكان المسمى منطقة “عين طاقة” بغابات “أولاد يعقوب” التابعة لبلدية “طامزة” بخنشلة ، أين أحبط الأعوان تهريب القصع المهيأة والمستخرجة من الأشجار المعمرة.

من الأرز الأطلسي المحمية عالميا ، مع حجز الأدوات والعتاد المستعمل في العمل .

العملية تمت بناءً على معلومات وردت لأعوان الغابات تفيد بوجود عصابة تخرّب الثروة الغابية ، لتقوم ذات المصالح بعملية تمشيط واسعة للمنطقة.

وعند اكتشاف المتهمين لحركة الأعوان تمكنوا من الفرار إلى وجهة مجهولة تاركين ورائهم العتاد المستعمل والخشب.