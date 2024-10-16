الإطاحة بعصابة واسترجاع مسروقات بسوق أهراس

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الأول و في وقت قياسي من توقيف جمعية أشرار متكونة من 12 شخصا مشتبه فيهم. في عملية سرقة إستهدفت مسكن عائلي وسط مدينة سوق أهراس مستغلين بذلك غياب أصحابه.

عملية السرقة طالت أغراض مختلفة، تم إسترجاعها من طرف ذات المصلحة ، تمثلت في “بندقية صيد” من الصنف الخامس (FUSIL DE CHASSE)+منظف عالي الضغط ( CRACHEUR). جهاز تلفاز بلازما من النوع الكبير (TÉLÉVISION PLASMA) + وحدة مركزية خاصة بجهاز الحاسوب (UNITÉ CENTRALE) . قاطعة كهربائية من الحجم الكبير(TRONÇONNEUSE) و مسروقات أخرى.

حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة سوق أهراس. أين صدر في حقهم أوامر قضائية مختلفة من بينها أوامر إيداع