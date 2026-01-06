الإطاحة بعصابة يقودها تاجر يستعمل هوية مزوّرة أغرقت حي 5 جويلية بباب الزوار بالمخدرات والمؤثرات العقلية

أطاح رجال الشرطة بالعاصمة بجماعة أشرار مختصة في ترويج وبيع المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة من نوع “كوكايين”. على مستوى حي 5 جويلية بباب الزوار شرقي العاصمة، بعد رصد حركات مشبوهة لتاجر يقوم بترويج الممنوعات بالحي الذي يقيم فيه، ويتعلق ألأمر بالمدعو “ل.ا” الذي يقوم باقتناء كل أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية من ابن حيه من عند شخص محل أوامر بالقبض لتورطه في قضايا الإتجار والترويج بالمخدرات وتبييض الأموال يدعى ” ز.ياسن” ، هذا الأخير يعدّ أيضا شقيق أخطر الأشخاص الذين تم سجنهم لضلوعه في قضايا المخدرات ، يدعى “ز.ف” ويلقب في الوسط الإجرامي “ب سينيال”.

وكللت تحريات الشرطة بعد توقيف 3 متهمين، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي ” ل.احسن” رب أسرة 46 سنة، وشريكه المموّن الرئيسي له بالممنوعات المتهم المدعو” ز، ياسين” تاجر بالعاصمة، المقيم بحي 5 جويلية بباب الزوار، وآخر يقطن بحي باش جراح يدعى ” ب. هشام”، بينما لايزال متهم واحد في حالة فرار يدعى ” ب. أحمد” من باش جراح رب أسرة يبلغ من العمر 38 سنة، مع حجز في نفس العملية كمية معتبرة من المخدرات الصلبة ” كوكايين” والمؤثرات العقلية ومالغ مالية بالعملتين الوطنية والصعبة.

حيث تم متابعة المتهمين السالف ذكرهم أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بجناية حيازة ونقل وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة تبييض الأموال، والتزوير في وثيقة إدارية واستعمال المزوّر ، وجنحة انتحال هوية الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق العدلية.

معلومات ترد رجال الشرطة

ملابسات القضية انطلقت بناءً على معلومة وردت مصالح الأمن بتاريخ 7 جويلية 2024، في حدود الساعة العاشرة صباحاً، بخصوص تواجد المتهم ” ل. احسن” المعروف بسيرته السيئة على متن سيارة من نوع ” سيات ابيزا” بحي 5 جويلية باب الزوار، في مهمة ترويج المؤثرات العقلية.

حيث تمكن رجال الشرطة بالزي المدني من توقيف المعني بعد محاصرته، لتسفر عملية الملامسة الجسدية وتفتيش سيارته عن العثور على كيس بلاستيكي به كمية من المخدرات الصلبة من نوع ” كوكايين، يقدّر وزنها ب0.22 غ، بالإضافة إلى 10 كبسولات نن المؤثرات العقلية من نوع ” بريغابلين” مبلغ مالي يقدر إجمالا ب218000 دج، وملغ اخر من العملة الصعبة قدره 1000 أورو.

ومواصلة للتحريات في ذات القضية، تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية الشخص الذي يقوم بتموين المتهم “ل.احسن” بالممنوعات ويتعلق ألأمر بالمسمى “زياسين”، تاجر مقيم بحي 5 جويلية بباب الزوار، وله محل إقامة أخرى بمدينة الأربعطاش ببومراس، المعني تم رصده برفقة صديقه “ب. هشام”، هذا ألأخير كان بصدد امتطاء سيارو من نوع ” سكودا” فتم ّ توقيفهما معا.

وفي إطار التحقيق تمكن محقو الشرطة من حجز كمية معتبرة من المخدرات بمسكن المتهم الموقوف عندهم “ل.احسن” تتمثل في 6 صفائح من المخدرات من نوع القنب الهندي مقدر وزنها ب 600 غ مع 118 كبسولة من نوع بريغابلين، و 21 كبسولة من نوع “كيتيل

15 كبسولة من نوع ” ديازيبيوم” و19 قرص من نوع “ديباكين”،و 8 أقراص من نوع ” ريفوتريل”، مبلغ مالي من العملة الصعبة يتمثل في 230 دينار تونسي و 40 مليون سنتيم وميزانيين إلكترونيين.

وفي نفس العملية تم مداهمة مسكن المدعو ” ز.ياسين”، اين تم العثور على مخدرات موضوعة في شكل حز مختلفة، مع ملغ مالي يقارب 32 مليون سنتيم.

بينما تم ضبط رخصة سياقة مزورة بحوزة المتهم الآخر “ب. هشام” مسجلة باسم “ح. وليد” لكونه محل أمرين بالقبض ألأول صادر عن مجلس قضاء البليدة والثاني عن مجلس قاضء تيبازة لضلوعه في قضيتين الأولى تتعلق بالبيع والتخزين وتوزيع المخدرات والمؤثرات العقلية، وأما الثانية فتتعلق بجناية حيازة ونقل الأموال وتخزين المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة تبييض الأموال.

ولدى استنطاق المتهم الرئيسي “ل. احسن”، اعترف أن المخدرات التي عثرت بسيارته لحظة توقيفه اشتراها من مدين بئر خادم من عند شخص يدعى “كريم”، بع له 1غ من الكوكايين مقال مبلغ 17 ألف دج، أما المؤثرات العقلية فقد اقتناها من أحد الأشخاص يقطن بالبليدة معترفا أيضا انه مدمن على تعاطي المخدرات الصلبة عن طريق الشم أما لمؤثرات العقلية فيستهلكها، وبخصوص المبلغ المالي فهو يعدّ من عائدات الترويج للممنوعات، حيث يقوم بتجزئة المؤثرات العقلية حسب الطلبية.

كما أقرّ المتهم أن 118 كبسولة التي ضبطت بمسكنه فقد اقتناها من عند المسمى “ز,ياسين” مقابل 12 ألف دج للعلبة الواحدة تحوي على 60 كبسولة، حيث يعيد بيعها ب300 دج للكبسولة الواحدة، ليؤكد المتهم لرجال الشرطة أن هذا الشخص يعدّ ممونه الرئيسي منذ 5 أشهر، بعدما تعرّف عليه عن طريق شقيقه ” فؤاد” الملقب باسم ” سينيال” وبعد إيقافه أصبح يتعامل مع شقيقه ” ياسين” الذي يتردد عليه بنفس الحي الذي يقيم فيه.