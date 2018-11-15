الإطاحة بعصابة يقودها شيخا وحجز 7 كلغ من المخدرات بسكيكدة

تمكنت اليوم، مصالح أمن دائرة عزابة ولاية سكيكدة، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات والمهلوسات العقلية والمتكونة من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم من 30 إلى 70 سنة.

حيث تم حجز 7 كلغ من المخدرات، وكمية من الأقراص المهلوسة، وقرابة 26 نوع من الأسلحة البيضاء.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن العملية مكنت من توقيف 7 أشخاص يقودهم شيخ، ينشطون في الولايات الشرقية سكيكدة، عنابة، والطارف.

وإثر عمليات تحري، مكنت من الحصول على معلومات مفادها وجود شخصين سيعقدان صفقة بيع كمية كبيرة من المخدرات على مستوى مدينة عزاية.

أين تم رصد المعنيين، وتم توقيفها عندما كانا على متن سيارة سياحية من نوع “رونو كليو” وبحوزتهما 2،5 كلغ من المخدرات.

التحقيق مع المعنيين، مكن من تحديد مصدر المخدرات بولاية عنابة.

وبعد تمديد الاختصاص إلى هناك، تم توقيف بقية أفراد العصابة مع حجز حوالي 4،5 كلغ من المخدرات وكمية الأقراص المهلوسة، وحوالي 26 نوع من الأسلحة البيضاء.

بعد استكمال الإجراءات المعمول بها، تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.

حيث توبع المتهمون، بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع، التسليم للغير بطريقة غير مشروعة.