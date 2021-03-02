الإطاحة بعصابتين لترويج المخدرات في الشلف

تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف في عمليتين متفرقتين من توقيف 7 أشخاص.

وحسب بيان لأمن الولاية، ينشط الموقوفون، ضمن شبكتين إجراميتين تقومان بترويج وبيع المخدرات في أوساط الشباب عبر بلديات الولاية.

وتم من خلال القضية الأولى توقيف 5 أشخاص أعمارهم ما بين 25 و40 سنة، يقومون ببيع و ترويج المخدرات على مستوى أحياء بلدية الشطية و ضواحيها.

وجاءت العملية استغلالا لمعلومات وردت إلى الفرقة تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات بذات البلدية.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية، كللت العملية بتوقيف المشتبه فيهم بأحد المحلات الخاصة بالأكل الخفيف بالشطية.

وضبط بحوزة الموقوفين، كمية من المخدرات تقدر بـ 850 غرام من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى حجز هواتف نقالة كانت تستعمل من قبل أفراد الشبكة لبيع هذه السموم.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم، عن قضية الإتجار غير الشرعي بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.

أما القضية الثانية، فقد أسفرت عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و34 سنة، يقومان بترويج المخدرات في أوساط الشباب عبر أحياء و شوارع مدينة الشلف.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات مفادها وجود شخصين يقومان ببيع المخدرات بمنطقة الشرفة بالشلف.

وبعد تكثيف التحريات واتخاذ كافة الإجراءات تم توقيف المشتبه فيهما بأحد أحياء منطقة الشرفة.

وضبط بحوزة الموقوفين، 261 غرام من الكيف المعالج مع هواتف نقالة كانت تستعمل في إتصالاتهم.

لينجز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما، حول قضية الحيازة و الإتجار غير الشرعي بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وبعد إتمام الملف الجزائي في حق المشتبه فيهما أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف، يضيف البيان.