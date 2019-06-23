الإطاحة بعصابتي المتاجرة بالمخدرات وسرقة هواتف نقالة للمترشيحين في البكالوريا في البليدة

تمكنت مصالح أمن دائرة أولاد يعيش،بالبليدة، من توقيف عصابتين الأولى مختصة في المتاجرة بالمخدرات والثانية مختصة في سرقة هواتف النقالة للمترشحي شهادة البكالوريا باستعمال درجات نارية.

عملية الأولى جاءت على إثر معلومة وصلت إلى ذات العناصر، مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات على الحي، الذي يُقيم فيه الكائن وسط المدينة، حيث تّم فتح تحقيق في القضية أسفر على تحديد هويته وتفتيش منزله العائلي بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة ،

حيث عثرت الشرطة على كمية من الكيف المعالج مجزئة و جاهزة للبيع و قاطع خاص بها،

بالإضافة غلى أقراص من المؤثرات العقلية، ليتم ايقافه،كما تمكنت ذات المصالح من ايقاف شخص مبحوث عنه من قبل المصالح الامنية تورط في ثلاث قضايا سرقة للهواتف النقالة عن طريق الخطف و التهديد مستغلا دراجته النارية للفرار ،

و ذلك على غثر شكاوي تقدم بها مواطنون تعرضوا لسرقة هواتفهم النقالة في الطريق العام، من بينهم مترشح للبكالوريا و سيدة بعدما خطف حقيبتها اليدويةز

وعليه تّم فتح تحقيق في القضية أسفر على تحديد هوية المشتكى منه، حيث تّم اعداد خطة ميدانية مكنت من ايقافه وسط أحد الأحياء السكانية

وقد عثرت قوات الشرطة بحوزته على قرص مهلوس وسجارتين محشوتين بالمخدرات جاهزتين للاستهلاك، ليتم تقديمه امام العدالة أين صدر في حقه أمر إيداع.