الإطاحة بعناصر شبكة أنشأت فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف عناصر شبكة إجرامية قامت بإنشاء خفية فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، مقره بدولة ليتوانيا.

ويتعلق الأمر بقضية جزائية عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

حيث وبعد سنة من التحريات المعمقة، حسب بيان للمديرية العامة للأمن، تم توقيف عناصر الشبكة.

كما تم تقديم المشتبه فيهم، نهاية الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد.

وذلك عن قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية.