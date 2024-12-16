الإطاحة بـ”كابيتان” مزيّف والمحكمة تؤجّل محاكمته

أطاحت مصالح الأمن بالعاصمة، ممثّلة في الأمن الحضري الأول بباب الزوار للمقاطعة الشرقية، بعسكري سابق منتحل صفة “دياراس” منذ عقود من الزمن.

ويتعلق الأمر بالمسمى “ح.فؤاد” ذي 30 سنة، تنحدر أصوله من عين الطويلة بولاية خنشلة.

وتم توقيف المتهم ” ح.فؤاد” الذي فصل من صفوف الجيش الوطني الشعبي سنة 2017. حيث كان يتقلد منصب “عريف”، بعد اكتشاف أمره وتلاعباته على رجال الشرطة ومختلف الهيئات الأمنية. وهو يتقمص أو يزعم بأنه عسكري برتبة “كابيتان” في الأمن الداخلي.

وتم تحويل ملف المتهم بعد التحقيق معه، أمام نيابة محكمة دار البيضاء. حيث تم الاستماع إليه بمكتب وكيل الجمهورية بخصوص التهم المنسوبة إليه.

وحسب ما أوردته مصادر “مطلعة “، فإن المتهم محل المتابعة، كان يحضر في مناسبات عدة. المداهمات والخرجات الأمنية التي تنجزها أو تقوم بها مصالح الأمن “رجال الضبطية” ورجال الشرطة.

وكان في كل مرة يزعم بأنه “دياراس” بالأمن الداخلي، لتبرير حضوره بالأمكنة. وحتى يبعد كل الشبهات والشكوك عنه، مستغلاً منصبه السابق بالمؤسسة العسكرية.

ولدى مثول المتهم للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، لمتابعته بجنحتي انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها ووضع مركبة للسير بلوحة تسجيل غير مطابقة، صرح أمام رئيس الجلسة، بأنه عسكري ولديه كل الوثائق التي تثبت ذلك.

فيما طالبت محامي الدفاع من المحكمة ترك موكلها حُرّا، للمثول أمامها في الجلسة المقبلة. مقدمة كل الضمانات التي تتيح لموكلها المحاكمة في حالة إفراج.

من جهتها، وكيل الجمهورية التمست من القاضي وضع المتهم رهن الحبس. ليقرر بعد المداولة تأجيل محاكمة المتهم إلى جلسة الـ30 ديسمبر الجاري، مع ترك المتهم في حالة إفراج.