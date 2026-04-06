الإطاحة بـ”معندكش”.. مستدرج القصر للانخراط في عصابات أحياء بوهران

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من توقيف شخص يعرف بلقب “معندكش”. للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتحريض المباشر للقُصّر والشباب عبر صفحات التواصل الاجتماعي بهدف استدراجهم وتجنيدهم ضمن عصابات الأحياء.

ووفق المعطيات المتوفرة، كان المعني يستغل هذا اللقب للترويج لسلوكيات منحرفة وترسيخ خطاب التمرد، وسيلةً لإثبات الذات داخل هذه الأوساط. في إطار نشاط يصنف ضمن الجرائم الإلكترونية ذات الأثر الاجتماعي الخطير.

وتندرج هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة لمصالح الأمن الوطني الرامية إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية فئة الشباب من مختلف أشكال الانحراف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيه تمهيدا لتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.