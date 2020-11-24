الإطاحة بـ”ميكانيسيان” متلبسا ببيع 2800 حبة “ليريكا” باستعمال سيارة زبونه

بعد عملية ناجحة لفرقة البحث والتدخل في الحروش بسكيكدة

في عملية وصفت بالنوعية، نجح أفراد فرقة البحث والتدخل لأمن دائرة “الحروش” في سكيكدة، في إلقاء القبض على شخص متلبس وبحوزته 2800 كبسولة من نوع “بريڤابالين”، 300 ملغ المعروفة بـ “ليريكا”، كان بصدد ترويجها وبيعها إلى المدمنين.

عناصر الشرطة ومن خلال معلومات دقيقة وصلت إلى مصالحها عن تردد الشخص المشتبه فيه، يقطن خارج إقليم ولاية سكيكدة، هذا الأخير يقوم بجلب كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة لترويجها بين الشباب في مختلف الأحياء السكنية بمدينة الحروش بسكيكدة، ليتم على إثرها وبالتنسيق مع نيابة محكمة “الحروش”، وضع خطة أمنية محكمة بإقامة حاجز أمني بمدخل ولاية سكيكدة، أين تم توقيف المشتبه فيه وهو على متن مركبته، وبعد عملية تفتيش دقيقة للمركبة، تم العثور على المهلوسات المحجوزة التي كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة التي هي ملك لأحد الأشخاص، وضعها عند المشتبه فيه لإصلاحها، كون الشخص المشتبه فيه يعمل ميكانيكي سيارات، حيث بينت التحقيقات بأنه يقوم باستغلال مركبات زبائنه في عمليات ترويج الممنوعات، وبعد سماع المشتبه فيه على محضر للضبطية القضائية، تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية ومنها إلى قاضي المثول الفوري للمحاكمة.