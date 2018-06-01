الإطاحة بـ “الرّوسي” مروّج امتحانات “البيام” على “الفايسبوك”

تمّت الإطاحة في ظرف وجيز بـ “الرّوسي”، مروّج امتحانات “البيام” دورة ماي 2018 عبر مواقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

حيث جاءت العملية، بعد عملية ترصّد للفاعل، في ثالث يوم من الإمتحان، بعدما معلومات دقيقة أوردتها خلية متابعة الامتحانات بوزارة التربية.

ويعدّ المشتبه فيه ذو 18 ربيعا، مترشّح لشهادة التعليم الأساسي، وينحدر من مدينة المنيعة بغرداية، تمّ توقيفه متلبسا داخل مركز الإجراء.

وهو بصدد نشر موضوع مادة الإنجليزية، باستعمال هاتفه النقال، الذي أخرجه في غضون 5 دقائق من فتح الأظرفة.

وحسب مسؤولي المركز فإن المعني اعترف شفهيا وكتابيا بالفعل المنسوب إليه، كما اعترف بأنه هو من وراء نشر مواضيع الإمتحان منذ انطلاقه.

ويتعلّق الأمر بمادة الرياضيات،التربية الإسلامية، اللغة العربية، والتربية البدنية..

وتمّ إخراج “الروسي” من قاعة الإمتحان وحرمانه من إجتياز الإمتحان في يومه الأخير، لأجل إحالته على التحقيق الإبتدائي “الأمني”.

ثم إحالته بعدها أمام الجهات القضائية المختصة، لأجل متابعته قضائيا عن الوقائع المنسوبة إليه.

فيما أعلنت مديرية التربية بغرداية التأسس كطرف مدني في القضية.

والجدير بالذكر أن إمتحانات “البيام” شهدت تداولا على “الفايسبوك” دقائق معدودة بعد توزيع المواضيع الممتحنة على التلاميذ.

وهي القضية التي خلقت حالة اللااستقرار سواء بين المترشحين أو على مستوى الجهات الوصية، الأمرالذي جعل وزيرة التربية نورية بن غبريت ترد عبر وسائل الإعلام.

بلغة شديدة اللهجة قائلة “قضية تداول امتحان شهادة التعليم الأساسي قضية تهمّنا جميعا”، في خطاب إنذاري يعلن عن متابعة القضية.

وفتح تحقيق فيها للكشف عن هويّة الفاعل.