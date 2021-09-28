الإطاحة بـ “بارونة” خمور بحوزتها 4200 قارورة خمر في سكيكدة!

بعد عملية للدرك في منطقة “قرمجانة” ببلدية “كركرة”

نجحت عناصر الأمن والتدخل التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني في سكيكدة، أمس، في توقيف سيدة تبلغ من العمر 41 سنة، على خلفية تورطها في المتاجرة في المشروبات الكحولية من دون رخصة، في المكان المسمى “قرمجانة” ببلدية “كركرة” غربي عاصمة الولاية سكيكدة، فيما لا يزال شريكها المشتبه فيه الرئيسي صاحب المخمرة في حالة فرار.

وكانت عناصر الدرك الوطني قد ألقت القبض على السيدة المشتبه فيها، والتي كانت تسيّر هذه المخمرة بعد معلومات وردت إلى عناصر فرقة الأمن والتدخل عن دخول شحنة تقدر بـ 4200 قارورة خمر من مختلف الأنواع، ليتم على الفور مداهمة المكان، وهو معروف عند العامة بأنها مخمرة يقصدها المدمنون على الخمر، أين ضبطت السيدة المشتبه فيها متلبسة في عين المكان، فيما تمكن شريكها من الفرار، حيث تم تقديم المشتبه فيها أمام النيابة المختصة في بلدية “القل”، والتي أحالتها على قاضي المثول الفوري، هذا الأخير أمر بإيداعها الحبس المؤقت في انتظار محاكمتها لاحقا.