الإطاحة بـ “حراق” إفريقي يروّج المخدرات شرق العاصمة

أطاحت مصالح الشرطة بباب الزوار بالعاصمة، برعية إفريقي من جنسية نيجيرية. بعدما ضبط بحوزته على كمية من المخدرات بوزن 14غ، كان بصدد عرضها للبيع على مواطن جزائري يدعى “ب.ابراهيم”. هذان الأخيران حولا على التحقيق الأمني ثم القضائي.

ومثل مساء اليوم أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء الرعية الإفريقي بموجب إجراء المثول الفوري لمواجهة تهمة عرض المخدرات على الغير و الإقامة غير شرعية.

الرعية الإفريقي ولدى محاكمته فنّد عرضه للمخدرات على المتهم الثاني. واكد ان المبلغ المالي المقدر بـ 12 ألف دج المضبوط بحوزته جزء من راتبه الشهري. معترفا بإقامته بطريقة غير شرعية بالجزائر بعد انتهاء صلاحية تأشيرته.

في حين فند المتهم الثاني محاولة اقتناء المخدرات من الرعية الإفريقي. وعليه إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية بحق المتهمان.

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