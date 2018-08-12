الإطاحة بـ 03 فتيات ورجل بتهمة نشر صور خليعة لفتيات على الفيسبوك بالطارف

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لامن دائرة بوحجار من الاطاحة بشبكة تتكون من 03 فتيات ورجل تعمل على نشر عمدا صورغير اخلاقية لفتيات والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ماأدى الى المساس بشرف واعتبار ضحاياهم.

اين مكن التحقيق المنجز لذات الفرقة من الوصول الى الدلائل العلمية التي استطاعت بفضلها الكشف عن هوية افراد هذه الشبكة.

ليتم توقيفهم وانجاز ملف قضائي ضدهم عن قضية نشر عمدا صور خليعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رضا وعلم صاحبها.

وتم تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحجار حيث تم توجيههم امام الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن الافعال المنسوبة لهم.