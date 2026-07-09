الإطاحة بـ 14 شخصا إنتحلوا صفة أعوان أمن للسطو وسرقة المواطنين بوهران

تمكن عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة -غرب- SRLCO وهران، نهاية شهر جوان، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في السرقة. عن طريق إنتحال صفة أعوان أمن.

العملية التي نفذها عناصر المصلحة الجهوية على مرحلتين، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. مكنت من توقيف 14 مشتبه فيه، من بينهم شخص محل أمر بالقبض، واسترجاع مبلغ مالي قدر بـ 57 مليون سنتيم.

وأسفرت العملية عن كشف الأسلوب الإجرامي المنتهج من قبل عناصر الشبكة المنظمة، التي كانت تنشط بولايات مختلفة من الوطن بإستعمال وثائق وأزياء خاصة بأعوان الحراسة. مع حمل شارات وصدريات و أجهزة إتصال لاسلكية وصواعق كهربائية، لتنفيذ عمليات النصب والإبتزاز والسطو على ممتلكات المواطنين. حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية قدرت بـ 08 ملايير و 350 مليون سنتيم.

العمليتان أسفرتا أيضا عن ضبط 23 ختما رطب لشركات وهمية و 7 مركبات من مختلف الأصناف كانت تستغل في تنفيذ العمليات الإجرامية. بالإضافة إلى منبهات ضوئية للتمويه.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية.

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