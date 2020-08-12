الإطاحة بـ 3 أشخاص إقتحموا محل تجاري بواسطة أسلحة بيضاء في سيدي بلعباس

إسترجاع هواتف النقل اسلحة بيضاء من الحجم الكبير ومبلغ مقدر بـ 12000 دج

تمكنت شرطة سيدي بلعباس من تفكيك عصابة مختصة في الإعتداء بواسطة أسلحة البيضاء من الحجم الكبير على المواطنين وأصحاب المحلات التجارية مع زرع الرعب في الاوساط المواطنين.

العملية مكنت من إسترجاع هواتف نقالة وكذا أسلحة بيضاء من الحجم الكبير بالإضافة إلى مبلغ مقدر بـ 12.000 دج.

وحاولت العصابة زرع الرعب في أوساط المواطنين عن طريق الاعتداء على المارة وأصحاب المحلات التجارية مع سلب الممتلكات الخاصة من اموال وهواتف نقالة واغراض ثمينة.

أين تم الإطاحة بهم بحي بن حمودة على مستوى محل بيع ألعاب الأطفال حيث كانوا مموهين على اساس زبائن وعند دخولهم أشهروا أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وحاولت العصابة زرع الرعب في أوساط المواطنين عن طريق الاعتداء على المارة وأصحاب المحلات التجارية مع سلب الممتلكات الخاصة من اموال وهواتف نقالة واغراض ثمينة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم الفاعلين امام العدالة.