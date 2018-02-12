الإطاحة بـ 4 أشخاص بتهمة سرقة متوسطة في ميلة

أطاح عناصر أمن دائرة التلاغمة بميلة ب4 أشخاص مشتبه بهم في قضية سرقة متوسطة بذات المدينة.

وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية جانفي الماضي أين تعرضت متوسطة الإخوة بلبل للسرقة والتي طالت معدات ضغط الهواء وقارورات غاز البوتان.

وإثر تكثيف التحريات، أسفرت العملية، عن توقيف شخص يبلغ 20 سنة، ثم شريكه البالغ من العمر 21 سنة.

ليتبين بعد التحقيق، أنهما يبيعان المسروقات لشخص ثالث يبلغ من العمر29 سنة.

إضافة إلى توقيف عون الصيانة بذات المتوسطة، عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة، والإهمال المفضي إلى سرقة ممتلكات عمومية.

وقد تم تقديم المشتبه بهم، أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد.