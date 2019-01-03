الإطاحة بـ 5 أشخاص متورطين في تزوير وثائق إدارية وترويج المخدرات والدعارة ببومرداس

أطاحت مصالح الأمن ببومرداس بعصابة متورطين في قضايا تتعلق بتزوير وثائق إدارية وترويج المخدرات والدعارة.

وحسب ذات المصالح فإن العصابة تتكون من 5 أشخاص أعمارهم مابين 23 و30 سنة، وتنشط على مستوى مدينة بومرداس وضواحيها.

العملية تمت إثر توقيف مسبوق قضائيا على متن دراجة نارية، وعقب تفتيشه تبين عدم حيازته على شهادة تأمين الدراجة.

إضافة إلى إستعماله لرخصة سياقة مزورة وكذا على قطعة من المخدرات الصلبة صنف القنب الهندي.

كما تم إكتشاف أثناء التحقيق معه أن الدراجة النارية التي كان يقودها مسروقة، حيث تم التعرف على هوية شركائة الثلاث وتوقيفهم.

أين تم إيداعهم بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس تم إيداع المتهمين الأربعة الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيجلابين.