الإطاحة بـ 5 منظمي رحلات إبحار سري من بينهم إمرأة بوهران

4 منهم تسببوا في وفاة الطفل من ضمن 20 حراڨا تم إنقاذهم بسواحل كريشتل

علمت النهار من مصادرها ان عناصر من الفرقة الاقليمية لدرك قديل في وهران تمكنت من تفكيك شبكتين مختصتين في تنظيم رحلات ابحار سري لبلوغ الحراڨة للضفة الأخرى من البحر الابيض المتوسط.

استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة ابن تم مباشرة تحقيقات موسعة وعمليات مراقبة وترصد اين تم توقيف سيارة من نوع بيكانتو .

تم ضبط بداخلها بعد إخضاعها للتفتيش 66 برميل بنزين فيما تم توقيف امرأة تم بعد أخذ اذن من وكيل الجمهورية بتفتيش منزلها الواقع بحي مديوني في وهران من حجز قارب نزهة، 37 مليون سنتيم، 200 اورو و 10 دولار.

حيث أفضت التحقيقات معها إلى اكتشاف تورط شقيقها القاطن بإسبانيا وشاب آخر هما في حالة فرار.

في سياق متصل تمكنت عناصر من ذات الفرقة استكمالا وتوسعة للتحريات مع الحراقة العشرين من ضمنهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 11 سنة.

إلى جانب 4 نساء و11 رجلا ينتمون لعائلات تم إنقاذهم بداية الأسبوع بعرض سواحل كريشتل.

اين توفي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات غرقا بينما كان رفقة والدته واثنين من أشقائه من الايقاع بأربعة منظمين لعمليات تهريب البشر عبر زوارق الموت للالتحاق بالسواحل الاسبانية فيما يتواجد آخر في حالة فرار جاري البحث عنه لتوقيفه.

كريمة سواق