الإطاحة بـ 6 أشخاص بحوزتهم أموالا و 50 غراما من “الكوكايين” في أم البواقي

عملية للجيش والشرطة تحبط صفقة لبيع المخدرات في عين مليلة

أطاحت، خلال اليومين المنصرمين، عناصر فرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني في ولاية أم البواقي، بشبكة جهوية تنشط على الجهة الشرقية من الوطن، مشكلة من 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 27 و 47 سنة، مختصون في صناعة وترويج المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين”، ناهيك عن حجز مهلوسات، كما تم خلال هذه العملية، حجز 3 مركبات ومبالغ مالية من العملتين الوطنية والأجنبية.

عملية توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية المنظمة، جاءت وفق عملية استخباري منسق بين الجيش والشرطة، يفيد بوجود مجموعة من المشبوهين ينحدرون من عين مليلة وآخرين من ولاية عنابة، بصدد عقد صفقة بيع، ليتم ترصد تحركات أفراد الشبكة من أجل الإيقاع بهم من خلال تكثيف المراقبة والتحريات وغلق كل المنافذ والمسالك التي قد يسلكها أفراد هذه المنظمة الإجرامية التي يمتد نشاطها إلى خارج الحدود الوطنية، لتكلل العملية بالنجاح التام، بعدما تم القبض على المشتبه فيهم الستة وهم بصدد دخول مدينة عين مليلة على متن ثلاث سيارات تم فحصها وتفتيشهم تفتيشا دقيقا، ليضبط لديهم على كمية من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين”، قدر وزنها بـ ٥٢‪.٥٠ غراما، بالإضافة إلى استرجاع مبالغ مالية معتبرة بالعملتين الوطنية والأجنبية من عائدات المتاجرة في هذه السموم، ليتم تحويل الأشخاص والمحجوزات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الأمني في القضية، أين تم الكشف عن مكان سري في إحدى البنايات المهجورة، يتخذه المشتبه فيهم لتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية التي استرجعت منها 202 كبسولة و13 قارورة أدوية مؤثرة عقليا، بالإضافة إلى سكين من الحجم الكبير وعدد من قواطع الأوراق.

المتهمون تمت إحالتهم على محكمة ذات الاختصاص النوعي والإقليمي لاستكمال التحقيق القضائي قبل محاكمتهم في إحدى الدورات الجنائية القادمة، بعدما كيّفت لهم القضية على أساس جناية تصنيع ونقل وتخزين المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين” لغرض المتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية.