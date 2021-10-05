الإطاحة بـ11 متورطا في شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الخارجي الكرمة التابع لأمن دائرة السانية بوهران من الاطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات تم خلالها توقيف 11 متورطا تتراوح أعمارهم ما بين 21 و58 سنة واسترجاع مركبتين.

عملية التوقيف تمت بناء على شكوى أودعها الضحايا لدى ذات المصالح مفادها تعرضهم للسرقة من طرف مجهولين طالت مركباتهم الخاصة التي كانت مركونة بحظيرة سيارات لتباشر ذات المصالح تحرياتها الأمنية أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم واسترجاع مركبتين الأولى من نوع “رونو كونغو” والثانية من نوع “فولسفاقن” الجيل السابع.