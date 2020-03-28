الإطاحة بـ3 تجار للمخدرات وحجز أزيد من 100 كلغ كيف معالج بعين الدفلى والنعامة

الوطني
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الإطاحة بـ3 تجار للمخدرات وحجز أزيد من 100 كلغ كيف معالج بعين الدفلى والنعامة
بقلم م. فيصل

أطاحت مفارز للجيش ثلاثة تجار مخدرات وحجز 125.5 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من ولايتي عين الدفلى والنعامة.

وحسب بيان وزارة الدفاع العملية تمت بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني ومصالح الجمارك

كما أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وأدرار وتندوف  9 أشخاص وحجزت 5 مركبات.

ومكنت العملية من حجز  شاحنتين محملتين بـ 32 طن من المواد الغذائية و1000 لتر من زيت المائدة.

وفي ذات العملية تم حجز 10 مطارق ضغط و6 مولدات كهربائية.

وفي ذات السياق أوقفت عناصر الدرك الوطني وهران 3 أشخاص بحوزتهم أوراقا نقدية مزورة بالعملة الوطنية.

والتي قدرت تقدر بـ 4.5 مليار سنتيم كما حجزت بندقيتين تقليديتي الصنع ببسكرة .


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