الإطاحة بـ3 شبكات وضبط 1 كلغ كوكايين و6380 قرص مؤثر بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، بحر الأسبوع الفارط، من توقيف 10 أشخاص ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاءت قضايا الحال، استغلالا لمعلومات أمنية وردت ذات المصالح، مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها بالعاصمة.

وعليه باشرت عناصر الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هاته المعلومات، أين تمّ تحديد هوية المشتبه فيهم.

ليتم تنفيذ عمليات شرطية أفضت إلى توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا.

حيث تم ضبط 1 كلغ و258 غ من المخدرات الصلبة كوكايين، و1 كلغ و130 غ من الكيف المعالج، و6380 قرص من المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ579 مليون سنتيم و850 ألف سنتيم، وجهاز عدّ النقود. وميزانين إلكترونيين، و3 مركبات سياحية.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النِّيابة المختصّة إقليميا وفقا لملف إجراءات جزائية.