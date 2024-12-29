الإطاحة بـ3 عصابات تُروج الكوكايين والمهلوسات بالعاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة، من الإطاحة بـ3 شبكات إجرامية خطيرة مختصة في الحيازة والمتاجرة بالمخدرات الصلبة “كوكايين” والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم توقيف الشبكات، في عمليات متفرقة لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة.

أين تمت الإطاحة بـ3 شبكات إجرامية خطيرة مختصة في الحيازة والمتاجرة بالمخدرات الصلبة “كوكايين”. والمؤثرات العقلية عبر إقليم ولاية الجزائر والولايات المجاورة لها.

ومكنت هذه العمليات، من الإطاحة بـ11 شخص ومعظمهم مسبوقين قضائيا مع حجز أكثر من 1 كيلو ونصف من مادة الكوكايين.

بالإضافة إلى حجز 11220 قرص مهلوس، وسلاحين ناريين من الصنف الخامس. ومبالغ مالية والمقدرة بـ590000 دج من العائدات الإجرامية.

وكذا ميزان إلكتروني و13 هاتف نقال تستعمل للتواصل بين عناصر الشبكة الإجرامية. بالإضافة إلى 3 سيارات تستمل لنقل الممنوعات.

هذا وسيتم تقديم أفراد هذه العصابات أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق. من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة ببيع ووضع للبيع والحصول والحيازة والعرض والشراء قصد البيع والتخزين ونقل مواد مخدرة “كوكايين” في إطار جماعات إجرامية منظمة.