الإطاحة بـ3 مروّجين للمخدرات وحجز 2.5 كلغ من الكيف ببوڨرة في البليدة

تمكنت مصالح الدك الوطني ببوڨرة ولاية البليدة، من الإطاحة بـ 3 أشخاص وحجز 2.5 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب ذات الهيئة فإن العملية تمت إثر معلومات تفيذ بوجود اشخاص تروّج المخدرات.

أين أسفرت التحريات عن توقيف 3 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين 33 و43 سنة بتهمة حيازة وترويج المخدرات والكوكايين.

حيث تم العثور بحوزتهم 2.5 كلغ من الكيف ومبلغ مالي قدر 500 ألف دج من عائدات البيع.

كما ت حجز السيارة التي كانت تستعمل لنقل وترويج المخدرات.

فقد تم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوفاريك.