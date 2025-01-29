الإطاحة بـ4 أشخاص بعد ضبط 30 ألف قرص “بريغابالين” داخل أنابيب حديدية بورقلة

كشف مصدر مطلع لـ”لنهار” أن قاضي التحقيق لدى محكمة ورقلة، إستمع أمس إلى 4 أشخاص. مشتبه فيهم في النشاط ضمن شبكة تتكون من 8 عناصر مختصة في تهريب المؤثرات العقلية والمتاجرة فيها.

وذلك على إثر ضبط 30 ألف قرص مهلوس من نوع”بريغابالين” مخبأة بإحكام داخل أنابيب حديدية بحافلة لنقل المسافرين. إنطلقت ولاية ورقلة متجهة نحو ولاية وهران.

واستنادا للمعلومات المتوفرة لدى “النهار” فإن فرقة البحث والتحري التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة. قد تمكنت في إطار مكافحة المخدرات بكل انواعها، في ترصد بعض المشتبه فيهم. وتم على إثر ذلك توقيف حافلة لنقل المسافرين. حيث أن الحافلة كانت متجهة من ولاية ورقلة باتجاه ولاية وهران. كما أنه وخلال تفتيشها عثر على مجموعة من الأنابيب الحديدية معبأة بعلب لمؤثرات عقلية من نوع “بريغابالين” 300 ملغ. المهربة من الخارج والتي قدرت بـ 30 ألف قرص مهلوس.

كما تم تحويل سائق الحافلة المدعو “ش.حسين” على التحقيق الأمني. والذي أكد أن أحدهم طلب منه نقل الأنابيب من ورقلة باتجاه وهران، أنه لم يكن على علم بما تخفيه الأنابيب.

وقد تمكنت مصالح الأمن في إطار تحرياتها من توقيف 3 أشخاص آخرين. تبين ضلوعهم في الشبكة كان أحدهم في مراقبة سير الحافلة لتسليم البضاعة.

حيث تم تقديمهم أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة والذي حولهم بدوره على قاضي التحقيق لاستكمال التحقيق معهم. حيث أمر بإيداع المتهمين 4 رهن الحبس المؤقت ، فيما أصدر أمرا بالقبض ضد 4 متهمين آخرين موجودين في حالة فرار، في انتظار مستجدات الملف.

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