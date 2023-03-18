الإطاحة بـ4 شبكات إجرامية وحجز 42 كلغ مخدرات

تمكنت المصالح المختصة للأمن الوطني، ممثلة في المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS) نهاية الأسبوع المنصرم. في عمليات متفرقة من الإطاحة بأربع شبكات إجرامية تتكون من 13 شخص مشتبه فيه. عن قضية التهريب والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تنشط عبر بعض ولايات الوطن.

كما تمت العمليات تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. حيث أسفرت عن ضبط وحجز 42 كلغ من المخدرات. و11850 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، وثلاث مركبات سياحية ودراجتين ناريتين.

في حين، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، عن قضايا تكوين جماعة إجرامية. للمتاجرة واستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، وحيازة وتخزين المؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع ضمن شبكة إجرامية عابرة للحدود.

وزير الداخلية: إتخاذ إجراءات لمجابهة تصاعد الإتجار بالكيف

وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن الجزائر إتخذت الإجراءات الكفيلة بمكافحة ظاهرة الإتجار والإستعمال غير الشرعي للمخدرات الصلبة والمواد المهلوسة والقضاء عليها.

وقال وزير الداخلية، خلال عرض قدمه أمام لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، حول “الأمن المجتمعي المتعلق بمكافحة المخدرات وعصابات الأحياء وأمن الطرقات”. أن ظاهرة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات تمثل إحدى أولويات القطاع الوزاري. لما تشكله من تهديد على الصحة العامة. الإقتصاد الوطني.

وأكد وزير الداخلية، أنه تم إتخاذ عديد الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة. منها إنشاء فوج عمل بناء على تعليمات الوزير الأول. يضم عدة قطاعات لإيجاد الطرق الكفيلة للوقاية من ظاهرة الإدمان على المخدرات. إستغلال وإنشاء بطاقية خاصة بمروجي ومستهلكي المخدرات. وإطلاق عمليات بحث على مستوى المواقع المستهدفة.

كما تشمل هذه الإجراءات تنظيم دوريات تستهدف النقاط المفضلة لمروجي المخدرات مع تفعيل الاستعلام العملياتي وتعزيز قدرات التحليل. ومجابهة الإستيراد غير المشروع للمواد الصيدلانية التي يتم تصنيعها باستعمال سلائف كيميائية. والمشاركة المباشرة لمصالح الشرطة في نشاطات التحسيس حول المخدرات ومخاطر استهلاكها. وإنشاء خلايا إصغاء ومساعدة المدمنين مجهزة برقم أخضر لتسهيل الإتصال بالمعنيين.