الإطاحة بـ5 أشخاص يقومون بنقل وترويج وبيع المؤثرات العقلية عبر بلديات الشلف

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالشلف في عمليتين منفصلتين. من الإطاحة بخمسة أشخاص يقومون بنقل وترويج وبيع المؤثرات العقلية عبر بلديات الشلف.

وخلال العملية الأولى تمكنت عناصر الشرطة من توقيف 3 أشخاص ينشطون ضمن شبكة مختصة في بيع المؤثرات العقلية. تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 36 سنة، حيث تم توقيف المشتبه فيهم. وضبط بحوزتهم 400 قرص مهلوس. وبعد استكمال الملف الجزائي عن قضية الحيازة و النقل و الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة. أحيلوا بموجبه المشتبه فيهم على محكمة الشلف.

أما العملية الثانية، تعود القضية بعد ورود معلومات إلي ذات الفرقة عن وجود أشخاص. بصدد نقل وترويج وبيع الأقراص المهلوسة إلى مدينة الشلف.

بعد الاستغلال الجيد والدقيق للمعلومات مكنت التحريات من الترصد للمشتبه فيهم على مستوى أحد أحياء الجهة الجنوبية لمدينة الشلف. والتي أسفرت عن توقيف شخصين أعمارهما 26 و34 سنة، وضبط بحوزتهما 240 قرص مهلوس.

وبعد استكمال الإجراءات أنجز في حقهما ملف جزائي عن قضية الحيازة والنقل ووضع للبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.