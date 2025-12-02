الإطاحة بـ7 موظفين متورطين في سرقة الكتب المدرسية 

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بمجموعة إجرامية متكونة من 7 أشخاص يعملون في مؤسسة عمومية للطباعة. مشتبه فيهم في قضية سرقة الكتب المدرسية. مع إسترجاع 2560 كتاب مدرسي.

وحسب بيان مديرية أمن العاصمة فإن هذه العملية، جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة لشكوى من طرف مصالح مؤسسة عمومية لطباعة الكتب بخصوص تعرضها للسرقة طالت عدد معتبر من الكتب المدرسية .

التحريات المعمقة التي قام بها عناصر المصلحة تحت اشراف وكيل الجمهورية المختص اقليميا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. حيث أسفرت العملية على توقيف 07 موظفين يعملون بذات المؤسسة و إسترجاع 2560 كتاب مدرسي.

كما ت تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا .