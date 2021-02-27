الإطاحة بفتاة تستغل حسابات إلكترونية بأسماء مستعارة لقذف ضحاياها في خنشلة

التحقيقات كشفت وجود قرابة عائلية بين الضحية والجانية

عالجت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، نهاية الأسبوع الفارط، قضية تتعلق بالقذف عبر الأنترنت، تورطت فيها فتاة في العقد الثاني من العمر تنحدر من ولاية خنشلة.

وجاءت هذه القضية تبعا لشكوى تقدمت بها فتاة في العقد الثاني من العمر، مفادها تعرضها للقذف في شرفها والتجريح في شخصها عبر الأنترنت بكلمات بذيئة وعبارات سافلة من حسابات إلكترونية عديدة عبر موقع للتواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة، ثم القيام بغلق هذه الحسابات والعودة لنفس السلوك عبر حسابات جديدة.

وبعد التحقيق المعمق والبحث الدقيق في القضية باستعمال وسائل تقنية حديثة وأسلوب الرصد والتتبع الإلكتروني، تم تحديد هوية المشتبه فيها، وهي فتاة في العقد الثاني من العمر، تنحدر من ولاية خنشلة.

وأظهرت التحقيقات بأن المشتبه فيها تربطها علاقة قرابة بالضحية، وبينهما مشاكل عائلية، لتقوم باستهداف الضحية من خلال القذف عبر الأنترنت، ليتم استدعاؤها إلى فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ومواجهتها بالأدلة التقنية، أين اعترفت بملكيتها للحسابات الإلكترونية وقيامها بالفعل المُجَرّم.

وبعد إتمام الإجراءات المعمول بها، تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبـه فيها بموضوع القذف عن طريق الأنترنت، مع إرساله إلى وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة لاتخاذ الإجراء القانوني المعمول به في الحالات المماثلة.