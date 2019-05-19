الإطاحة بقاضي مزيف نصب على سيدة أعمال مقابل أرض وهمية بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الـ22 بوهران من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 51 سنة، كانت ينتحل صفة قاضي للنصب والإحتيال على ضحاياه.

حيثيات القضية النوعية التي نفذتها عناصر الأمن بنجاح تمت إستغلالا لشكوى تقدمت بها سيدة أعمال ومقاولة تفيد بإقدام المتهم

في قضية الحال على الإستيلاء على 100 مليون سنتيم منها، عن طريق النصب وبإنتحال صفة قاضي تبين بعد تنقلها إلى المحكمة

للبحث عنه لغيابه عن الأنظار وعدم رده على إتصالاتها أنها وقعت ضحية محتال على إعتبار أن إسمه لاوجود له

بقائمة القضاة على مستوى المحكمة عقب تعرفها عليه صدفة ببنك يقع بمنطقة بوتليليس في وهران، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي.

بينما كانت بصدد تسوية بعض الإجراءات المصرفية،ليعرفها بها مدير البنك على أنه قاضي ويمكن لها أن تحتاجه فناولته رقم هاتفها

وبقي على إتصال بها إلى غاية عرض عليها شراء قطعة أرض وهمية ببلقايد بتسبيق مبلغ 100 مليون سنتيم سلمته له

دون الشك في الأمر، ليتم بالتنسيق مع الأمن حبك خطة مواعدته بحي قمبيطة لتسليمه بقية المبلغ، أين تم الإيقاع به متلبسا

وبعد إستصدار إذن بتفتيش منزله كانت النتيجة سلبية، فيما تم العثور بهاتفه على نسخ من الأحكام القضائية الفارغة

أكد أنه كان يقوم بتصويرها من مكتب قريبه الكاتب بالمحكمة لإستغلالها في عمليات النصب على ضحاياه الذين تعدى عددهم الستة.