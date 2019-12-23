الإطاحة بلصوص السوق الأسبوعي بوقادير في الشلف

تمكنت شرطة أمن دائرة بوقادير، بالشلف، 4 أشخاص مشتبه بهم في جرم السرقة مست السوق الأسبوعي لذات الدائرة.

وقد تم توقيف شخصين مشتبه بهما، تترواح أعمارهما بين 24 و 23 سنة، لإرتكابهما جرم السرقة بالكسر من داخل مركبة استهدف مبلغ مالي معتبر.

ليتم إلقاء القبض على الفاعلين في وقت وجيز وإسترجاع المبلغ المالي، بعد استكمال ملف الاجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهما أمام محكمة بوقادير.

كما تم توقيف مشتبه فيهما على مستوى محطة المسافرين، كانا بصدد الركوب للفرار، أين تم توقيفهما و و بحوزتهما أغراض مسروقة، من السوق الأسبوعي.

وبعد تحولهما إلى المصلحة أنجز في حقهما مف جزائي أحيلا بموجبه على محكمة بوقادير.