الإطاحة بمترصد البنوك للسطو على أموال المقاولين بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري العاشر بوهران من الاطاحة بمترصد المقاولين من مرتادي البنوك للإستيلاء على أموالهم ينحدر من ولاية غليزان ومسبوق قضائيا.

العملية النوعية لذات العناصر تمت بناء لتحريات موسعة استغلالا لشكوى تقدم بها احد ضحاياه عقب تعرضه لعملية سرقة لمبلغ 120 مليون سنتيم.

وهذا بعدما قام المتهم بتتبعه بسيارته من نوع كونغو من بنك بركة حتى حي الزيتون وبالضبط باحدى الصيدليات.

لتباشر عناصر الامن تحرياتها المعمقة اسفرت عن تحديد هوية المتورط بإستغلال كاميرا مراقبة منصوبة بالصيدلية.

اين تمت عملية السطو عن المبلغ المالي من الضحية المقاول حيث وبعد تمديد الاختصاص الى ولاية غليزان.

وتم القاء القبض على المتهم في الأربعينيات من العمر واقتياده الى مقر الأمن لاستكمتل التحقيقات معه قبل تقديمه امام الجهات القضائية للبث في قضيته.