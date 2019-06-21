الإطاحة بمتورطين في الاتجار بسماعات البلوتوث عبر الفايسبوك في وهران

تهرب من الخارج لاستعمالها في عمليات الغش

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن وهران من حجز 32 سماعة من نوع “Bluetooth Invisible GSM”.

مع توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 سنة احدهما مسبوق قضائيا تم الإطاحة بهما بعد تحقيقات واسعة أفضت إلى اكتشاف متاجرتهما غير الشرعية في أجهزة حساسة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك.

السماعات ال 32 المحجوزة والتي تستعمل في عملية الغش في مجالات مختلفة تم إلقاء القبض على المتورطين في الاتجار بها.

استغلالا لتحريات معمقة بناء على معلومات تفيد بنشاط أحدهما في بيع أجهزة سمع اذن يا عبر الفايسبوك بطريقة مخالفة للقانون مقابل مبالغ مالية. ليتم الإطاحة به في ظرف قياسي وفي حالة تلبس بحيازة 20 سماعة من نوع “Bluetooth Invisible GSM” كان بصدد بيعها ليتم استكمالا للتحقيقات تحديد هوية شريكه الثاني.

الذي يعتبر الممول الرئيسي لهذه الأجهزة المنحدر من احدى الولايات الغربية المجاورة .

وبعد استصدار إذن بتمديد الاختصاص الصادر عن الجهات القضائية تم الإيقاع بالمتورط الثاني الذي ضبطت بحوزته 12 سماعة من النوعية الرفيعة وغالية الثمن.

يتم تهريبها بطريقة غير شرعية حيث تم تحرير ضدهما إجراء قضائي أحيلا بموجبه على العدالة أين صدر في حقهما أمر بالإيداع.

