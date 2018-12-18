الإطاحة بمجرم خطير يحطم سيارات المواطنين بالقالة الطارف

تمكن اليوم الثلاثاء، عناصر الأمن الحضري الأول بالقالة، من الإطاحة بشخص خطير يقوم بالتحطيم العمدي لملك الغير مع الاعتداء على الأشخاص بالضرب و الجرح العمديين باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

تعود وقائع القضية، إلى تلقي مصالح الشرطة اتصال هاتفي على الرقم الأخضر من طرف أحد المواطنين مفاده وجود شخص خطير يقوم بالإعتداء على الأشخاص و المارة وسط المدينة بطريقة همجية ووحشية باستعمال سلاح أبيض محظور وبالضبط على مستوى حي 210 مسكن بالقالة.

كما يقوم بالتحطيم العمدي لبعض المركبات والسيارات بصورة عشوائية، لتتنقل عناصر الشرطة على الفور الى عين المكان أين تم العثور على المعني و توقيفه مباشرة.

وقد فتحت ذات المصالح تحقيق بخصوص القضايا المتورط فيها، انجز ضده ملف قضائي عن قضية التحطيم العمدي لملك الغير متبوع بالضرب و الجرح العمديين باستعمال سلاح ابيض محظور.

قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة القالة اين صدر في حقه امر ايداع.